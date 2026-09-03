ورشة للغش وانتحال صفة.. ضبط 35 مخالفة في امتحانات الدور الثاني (صور)

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أعلن جهاز ، اليوم الخميس، ضبط 35 مخالفة امتحانية متنوعة في والمحافظات، بينها ورشة سرية لصناعة وسائل الغش الإلكتروني وحالات انتحال صفة، وذلك في إطار جهوده لتأمين امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية.







وذكرت والإعلام في الجهاز، في بيان ورد لـ" "، أن المفارز الميدانية والاستخبارية وضعت يدها على ورشة سرية داخل منزل شمالي تدار من قبل متهمين اثنين لصناعة سماعات ومستلزمات الغش الإلكتروني، حيث تم ألقاء القبض عليهما وضبط الأجهزة والمعدات والأسلاك المستخدمة بحوزتهما.

وأضاف البيان أن الجهود أسفرت أيضاً عن الإطاحة بمتهم في قاعة امتحانية بقضاء في متلبساً بتقاضي 2000 دولار لإيهام الطلبة برفع درجاتهم، إلى جانب إلقاء القبض على طالبين في لانتحالهما صفة آخرين لأداء الامتحانات، فضلاً عن رصد حالتي غش إلكتروني باستخدام سماعات وترددات داخل المراكز الامتحانية بكركوك.



وعلى صعيد الإجراءات الرقابية المساندة، نفذت المفارز حملات مشتركة أدت إلى غلق عدد من معاهد التدريس الخصوصي غير المجازة في محافظات وكركوك، و4 معاهد أخرى غربي العاصمة ، مع التأكيد على استمرار الواجبات حتى ختام العملية الامتحانية.