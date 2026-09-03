تحذير من جهاز مكافحة الارهاب للمواطنين

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ ، أن " يحذر المواطنين، من وجود بعض ضعاف النفوس الذين ينتحلون صفة منتسبي الجهاز أو يدعون العمل فيه، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرسمية لتحقيق مصالح شخصية أو ممارسة أعمال غير قانونية".وأكد الجهاز، بحسب البيان، أن "أي شخص ينتحل صفة أحد منتسبيه أو يستخدم اسم الجهاز لتحقيق منفعة أو التأثير على المواطنين والمؤسسات سيُعرِض نفسه للمساءلة القانونية، وستُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة وفق القانون".ودعا جهاز مكافحة الإرهاب المواطنين إلى "عدم التعامل مع أي شخص يدّعي تمثيل الجهاز أو العمل باسمه خارج السياقات الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية أو مبالغ مالية أو الاستجابة لأي طلبات تُقدَّم باسم جهاز مكافحة الإرهاب دون التحقق من صفة صاحبها، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن للجهاز (454 ) او المنصات الرسمية الموثقة للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي".