مخبأة داخل صهريج.. ضبط 160 ألف حبة مخدرة والقبض على 8 متهمين في الأنبار

وذكرت المديرية في بيان، أن "العملية بدأت بإحباط محاولة إدخال الكمية المخدرة، التي كانت مخبأة بإحكام داخل عجلة نوع صهريج قادمة من إحدى دول الجوار، والقبض على متهمين اثنين".وأضافت أن "التحقيقات والمتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية باقي أفراد الشبكة والقبض على 6 متهمين آخرين، ليصل العدد الإجمالي للمقبوض عليهم إلى 8".وأشارت إلى "إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".