"العربي الجديد": حوارات عراقية لمنع انخراط الفصائل في صراع واشنطن وطهران

وذكرت الصحيفة أن هذه المخاوف تتزامن مع تصعيد أمني غير مسبوق عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 100 موقع عسكري وراداري ومنظومات دفاع جوي داخل ، فضلاً عن استهداف ناقلتي نفط، في حين ردت بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه مواقع في عدة دول بالمنطقة من بينها إقليم .وأشار التقرير إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تسعى فيه لترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، مع تحديد 30 أيلول الحالي موعداً للمضي في هذا المسار، مما يضع أمام اختبار أمني وسياحي معقد لفرض سيادتها ومنع استخدام أراضيها لتبادل الضربات.ونقلت الصحيفة عن عضو والدفاع البرلمانية ياسر وتوت قوله، إن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشدداً على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل ساحة للردود المتبادلة.كما نقل تقرير "العربي الجديد" عن السياسي تحذيره من أن عودة الفصائل لاستهداف المصالح أو القواعد الأمريكية ستعني نقل الحرب عملياً إلى الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن العودة إلى منطق الحرب بالوكالة ستكون كارثية وتضرب هيبة الدولة ومحاولاتها الجارية لمعالجة ملف السلاح وحصره بيد الأجهزة الرسمية.