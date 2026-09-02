حريق وانتحار وغرق.. بغداد تشهد 3 حوادث مأساوية في البلديات والنهروان

وأفاد مصدر أمني للسومرية نيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل محلين لبيع المواد الاحتياطية في منطقة جرف النداف التابعة لقضاء النهروان. وأوضح المصدر أن صاحب المحلين تقدم بشكوى رسمية ضد الحارس نتيجة الإهمال، حيث تم إلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف كإجراء أصولي.وفي حادث آخر، أقدم شاب على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة البلديات شرقي ، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.وعلى صعيد متصل، تمكنت الفرق المختصة من انتشال جثة فتى فارق الحياة أثناء السباحة في بالقرب من الجسر الفرنسي ضمن قضاء النهروان، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات الأصولية.