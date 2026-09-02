بالتنسيق مع إحدى دول الجوار.. الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات بنينوى

وذكرت المديرية في بيان، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم شخص أجنبي الجنسية، فضلاً عن ضبط (50) كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة.وأكد البيان أن المواجهة مع عصابات لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، مشدداً على أن الأجهزة المختصة تواصل تعقب شبكات الاتجار والتنسيق مع الأجهزة النظيرة إقليمياً ودولياً لضرب خطوط الإمداد وقطع الطريق أمام مروجي هذه السموم.