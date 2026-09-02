إتلاف 577 كيلوغراماً من حبوب الكبتاجون المخدرة في أربيل

وقال مسؤول إعلام المديرية، الرائد أركان عمر، في مؤتمر صحفي، إن لجنة ضبط وإتلاف المواد المخدرة، المشكّلة بموجب المادة (40) من قانون والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2021 في الإقليم، باشرت بحرق وإتلاف هذه الكمية بعد استحصال الموافقات الرسمية من المحكمة المختصة.وأوضح عمر أن حكومة جهّزت اللجنة بالمستلزمات والوسائل الفنية الخاصة بحفظ وتحريز المواد المخدرة فور ضبطها، لافتاً في الوقت ذاته إلى إحالة ملفات العديد من المتهمين بتجارة وترويج هذه الآفة إلى المحاكم المختصة في الإقليم لينالوا جزاءهم العادل.