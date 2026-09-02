حملة أمنية تُسفر عن إلقاء القبض على 37 مخالفاً ومطلوباً في الأعظمية

وذكر المصدر في حديث لـ ، إن "تشكيلات وقطعات شرطة ، وبإشراف مباشر من ، نفذت ممارسة أمنية شاملة ضمن قاطع "، مشيراً إلى أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على 31 شخصاً من جنسيات مختلفة لمخالفتهم شروط الإقامة الرسمية".وأضاف المصدر، أن "القطعات الأمنية تمكنت أيضاً خلال الممارسة ذاتها من اعتقال 6 متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة"، مؤكداً أحالة جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.