القبض على مشعوذ في الانبار

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قائد اللواء الشرطة الحقوقي عادل ، تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام التابعة لقسم مكافحة إجرام شرق من إلقاء القبض على المتهم (م. ص. ح)، لقيامه بأعمال السحر والشعوذة".وأضافت ان "العملية جاءت بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة المتهم، حيث تم ضبط مواد وأدوات بحوزته تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، وضبطها أصولياً"، موضحة انه "تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".