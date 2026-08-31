عمليات بغداد تؤكد ضرورة متابعة عناصر الجريمة وتنفيذ مذكرات القبض

أكد اللواء الركن هادي الكناني، ضرورة متابعة عناصر الجريمة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية.

وقالت القيادة في بيان، "وفق الخطط الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن المناطقي، أجرى اللواء الركن ، يرافقه نائبه الداخلية وعدد من ضباط هيئة الركن، زيارة تفقدية الى مركزي شرطة " والجهاد" بجانب ، حيث استمع إلى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات الموكلة اليهم".

ونقل البيان عن الكناني تأكيده، على "ضرورة متابعة عناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية والتعاون والتنسيق مع القطعات الماسكة لمنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والسلم المجتمعي والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".