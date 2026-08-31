بالأرقام.. صحيفة تكشف تفاصيل نزع سلاح "العمال الكردستاني"

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يضع عناصر التنظيم أسلحتهم ويعودوا إلى بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وستجري عملية تسليم السلاح في والسليمانية وفق آلية محددة تتضمن توثيق وجرد كافة الأسلحة وتضمينها في قوائم رسمية.ويتولى جهاز الاستخبارات التركي مهام المراقبة والتحقق الميداني من إخلاء الكهوف والمعسكرات ومقرات التنظيم داخل أراضي ، قبل رفع تقرير تقييمي نهائي إلى التركي.أشارت الصحيفة إلى أن انطلاق عملية العودة مرتبط بقرار من مجلس التركي بعد التأكد من وقف التنظيم لكافة نشاطاته في وسوريا وأوروبا. وتتضمن الخطة:عودة 7,000 إلى 8,000 مقاتل من عناصر الحزب في العراق وسوريا إلى تركيا.عودة 8,000 مدني من في مخيم مخمور إلى ديارهم في تركيا.دمج 2,200 مقاتل من التشكيلات التابعة للتنظيم في قضاء ضمن صفوف الجيش العراقي.تسهيل عودة أعداد كبيرة من أنصار الحزب في (الذين يقدر عددهم بنحو 70 إلى 80 ألف شخص) فور دخول القوانين حيز التنفيذ.وعلى الصعيد القانوني، أوضحت الصحيفة أن القانون التركي الخاص بعملية الحل والتسوية سيشمل العناصر العادية فقط، إلى جانب إعادة دراسة ملفات السجناء، بينما يستثني بشكل قاطع 230 من القيادات العليا والتنفيذية في الحزب، فضلاً عن كل من يثبت تورطه المباشر في قضايا القتل وسفك الدماء.