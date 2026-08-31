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بالأرقام.. صحيفة تكشف تفاصيل نزع سلاح "العمال الكردستاني"
أمن
2026-08-31 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
210 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشفت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية، عن تفاصيل جديدة وموسعة لخارطة طريق تقودها
أنقرة
لنزع سلاح حزب
العمال الكردستاني
(PKK)، عبر آلية مشتركة بإشراف مباشر من جهاز الاستخبارات التركي وبالتنسيق مع
بغداد
وأربيل والسليمانية، لإنهاء الوجود المسلح للتنظيم وعودة آلاف المقاتلين، مع دمج عناصره في
سنجار
ضمن القوات المسلحة العراقية.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يضع عناصر التنظيم أسلحتهم ويعودوا إلى
تركيا
بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وستجري عملية تسليم السلاح في
أربيل
والسليمانية وفق آلية محددة تتضمن توثيق وجرد كافة الأسلحة وتضمينها في قوائم رسمية.
ويتولى جهاز الاستخبارات التركي مهام المراقبة والتحقق الميداني من إخلاء الكهوف والمعسكرات ومقرات التنظيم داخل أراضي
إقليم كردستان
، قبل رفع تقرير تقييمي نهائي إلى
مجلس الأمن القومي
التركي.
شروط العودة وأعداد المشمولين
أشارت الصحيفة إلى أن انطلاق عملية العودة مرتبط بقرار من مجلس
الأمن القومي
التركي بعد التأكد من وقف التنظيم لكافة نشاطاته في
العراق
وسوريا وأوروبا. وتتضمن الخطة:
عودة 7,000 إلى 8,000 مقاتل من عناصر الحزب في العراق وسوريا إلى تركيا.
عودة 8,000 مدني من
المقيمين
في مخيم مخمور إلى ديارهم في تركيا.
دمج 2,200 مقاتل من التشكيلات التابعة للتنظيم في قضاء
سنجار
ضمن صفوف الجيش العراقي.
تسهيل عودة أعداد كبيرة من أنصار الحزب في
الدول الأوروبية
(الذين يقدر عددهم بنحو 70 إلى 80 ألف شخص) فور دخول القوانين حيز التنفيذ.
وعلى الصعيد القانوني، أوضحت الصحيفة أن القانون التركي الخاص بعملية الحل والتسوية سيشمل العناصر العادية فقط، إلى جانب إعادة دراسة ملفات السجناء، بينما يستثني بشكل قاطع 230 من القيادات العليا والتنفيذية في الحزب، فضلاً عن كل من يثبت تورطه المباشر في قضايا القتل وسفك الدماء.
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