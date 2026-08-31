شرطة بابل تطوي صفحة جريمة اعتداء تعود لعام 2018.. هذه التفاصيل

وذكرت القيادة في بيان أصدره والاتصال الحكومي، أن الجريمة وقعت في عام 2018 عندما تعرض أحد الأحداث في المحافظة للاعتداء من قبل ثلاثة متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية وتمكنوا من التواري عن الأنظار، قبل أن تصدر بحقهم أحكام غيابية عام 2020 تقضي بسجنهم لمدة 15 عاماً.وأوضح البيان أن فريقاً تحقيقياً من شعبة مكافحة إجرام (جبلة)، بالتعاون مع مختصين في التحليل والأمن السيبراني، اعتمد أساليب فنية حديثة في تتبع أرقام الهواتف والحسابات المرتبطة بالمتهمين وتحديد أماكن وجود اثنين منهم وإلقاء القبض عليهما في وقت سابق وتأييد الأحكام الصادرة بحقهما.وأضاف أن المتابعة الاستخبارية والميدانية المستمرة أسفرت عن تحديد مكان المتهم الثالث وتنفيذ كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض عليه بعد ثماني سنوات من التخفي، مشيرة إلى إحالته إلى محكمة الموضوع لتأييد الحكم الغيابي الصادر بحقه لينال جزاءه العادل.