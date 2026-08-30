بكمين محكم.. القبض على سارق النساء في الكرخ

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف قائد شرطة ، اللواء الحقوقي حمد، تمكنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ / قسم من الإطاحة بمتهم أقدم على سرقة الحقائب النسائية باستخدام دراجته النارية، مستغلاً تجوال النساء في الأزقة والفروع، ومتخذاً منهن أهدافاً لعملياته".وأضافت ان "العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص، وجمع المعلومات والتحري الدقيق، وبالاستعانة بالجهد الفني، تم التوصل إلى هوية المتهم وتحديد مكان وجوده"، مشيرة الى انه "بعد استحصال الموافقات القانونية، نُصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم".وأكدت انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".