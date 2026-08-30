الشمري يعلن اعتماد المسيرات لملاحقة التجاوزات على الأراضي في بغداد

وقال الشمري في بيان، إنه تقرر إيقاف التجاوزات ومنع استمرارها، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا إلى جانب لجان فرعية في كل منطقة تتولى متابعة حالات التجاوز ورصدها ميدانياً.وتضع حادثة الدورة السلطات العراقية أمام معادلة معقدة في التعامل مع التجاوزات، بين ضرورة حماية الممتلكات العامة وتمكين أمانة من فرض القانون، والحاجة إلى إيجاد حلول اجتماعية للأسر المتواجدة في المناطق العشوائية، خصوصاً بعدما أظهرت الحادثة أن بعض التجاوزات تعدت الطابع الخدمي إلى مواجهات تهدد مؤسسات الدولة.