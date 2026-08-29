"كتائب سيد الشهداء" تضع 10 شروط بشأن ملف "حصر السلاح"

واشترطت الكتائب، "الانسحاب الكامل للإحتلال الامريكي من برًا وبحرًا وجوًا، وانهاء وجوده تحت اي عنوان، ومنع استخدام الاجواء العراقية منطلقًا لاستهداف اي بلد اخر لاسيما بلدان الجوار".وتمثل الشرط الثاني بـ"إقرار قانونَي بما يضمن حقوق مجاهديه وشهدائه وجرحاه، ويحفظ كرامتهم، وينظم عملهم، ويمكنهم عُدّةً وعددًا"، فضلاً عن "فرض السيادة الكاملة للقوات الأمنية الإتحادية على كل شبر من الأراضي العراقية، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، برًا وبحرًا وجوًا".أما الشرط الرابع فتمثل بـ"فرض سيادة الدولة على سماء العراق، من خلال تعزيز دفاعاته الجوية بمنظومات متطورة تعمل بقرار عراقي حصرًا، للتصدي لأي هجوم يستهدف سيادته، مهما كان مصدره"، مع التشديد على "اخراج مقاتلي الـPKK من الأراضي العراقية نهائيًا، لإنهاء مبرر الهجمات التركية على الأراضي العراقية"، و "اخراج الجنود الأتراك المنتشرين في شمال العراق و الانسحاب من الأراضي العراقية إلى داخل الحدود التركية".وشددت الكتائب ايضاً، على "مسك الحدود العراقية في من قبل الجيش العراقي، واعتبار ذلك مهمة حصرية وسيادية للجيش، والسيطرة على جميع المنافذ الحدودية وادارتها من قبل "، بالإضافة إلى "إخراج مجاميع المعارضة الإيرانية من نقاط تمركزها في شمال العراق،حتى لا تكون ارض العراق منطلق للهجوم البري على دول الجوار".وكان الشرط العاشر والأخير هو "العمل على تحرير القرار السياسي في العراق من الاختطاف الامريكي وإنهاء بدعة (المبعوث الخاص للاحتلال الامريكي في العراق) وايقاف تدخل السفارة الامريكية بالشأن الداخلي".