تفاصيل جديدة بشأن قاتل العميد بحادثة الدورة: كان متواجدا في دار مطلوب بتهمة الارهاب

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء ، في بيان ورد لـ ، ان "قاتل العميد قبض عليه في دار شخص مطلوب وفق المادة 4 ارهاب يشتبه بانتمائه لتنظيم الارهابي في سابقا".وأضاف ان "جهداً فنياً واستخبارياً دقيقاً نفذته خلية الاستخبارية في جانب أسفر عن تحديد مكان القاتل وإلقاء القبض عليه داخل دار أحد الأشخاص الذي كان يتستر عليه ويؤويه"، مشيرا الى ان "تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بصاحب الدار كشف أنه مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من إلى مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي".واكد انه "تم إلقاء القبض على المطلوبين واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهما وتسليم كل منهما إلى جهة الطلب المختصة"، لافتا الى أن " مستمرة في ملاحقة المطلوبين وعدم السماح لأي شخص بإيوائهم أو التستر عليهم".