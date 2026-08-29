"بي بي سي": الولايات المتحدة تخطط لقطع المساعدات العسكرية عن قوات البيشمركة

– أمن



كشفت شبكة "بي بي سي"، في تقرير مفصل، أن إدارة الرئيس الأمريكي تخطط لقطع المساعدات العسكرية عن حليف رئيسي في الشرق الأوسط ساعد في هزيمة تنظيم "داعش"، وهو حليف يواجه الآن هجمات قاسية من إيران، وذلك وفقاً لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.

أبلغت قادة إقليم شبه المستقل في اجتماعات عُقِدَت مؤخراً أن الإدارة لا تخطط لتجديد اتفاقية منتهية الصلاحية تقدم المساعدة الأمنية لقوات البيشمركة، قوات الأمن الكردية.



وذكرت الشبكة أنها تحدثت إلى مسوليْن شاركا في المحادثات، وإلى مصدريْن آخريْن مطلعيْن على الموضوع، حيث تحدث المصدران، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، عن المحادثات التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.



ونقلت "بي بي سي" أن المسؤولين الأكراد يخشون من أن يؤدي قطع التمويل إلى خلق فراغ في السلطة وتشجيع إيران، التي أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على منذ أن بدأت الحرب الأمريكية مع إيران.



وأشارت الشبكة إلى أن المحللين يرون أن إنهاء المساعدة الأمنية لقوات البيشمركة من شأنه أن يقوض شريكاً قديماً في العراق، ويرسل رسالة مفادها أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة في دعم حلفائها في المنطقة.



وفي هذا السياق، نقلت "بي بي سي" عن يريفان سعيد، مدير المبادرة الكردية العالمية للسلام في الجامعة الأمريكية، قوله: "ستقطع العلاقات مع الأكراد الذين سفكوا الكثير من الدماء لمساعدة الأمريكيين على تحقيق أهدافهم في العراق والشرق الأوسط الأوسع"، مضيفاً: "سيكون هذا انتصاراً كبيراً لإيران والصين وروسيا إذا تُرك الأكراد مكشوفين إلى هذا الحد". وأفادت "بي بي سي" بأنوذكرت الشبكة أنها تحدثت إلى مسوليْن شاركا في المحادثات، وإلى مصدريْن آخريْن مطلعيْن على الموضوع، حيث تحدث المصدران، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، عن المحادثات التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.ونقلت "بي بي سي" أن المسؤولين الأكراد يخشون من أن يؤدي قطع التمويل إلى خلق فراغ في السلطة وتشجيع إيران، التي أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على منذ أن بدأت الحرب الأمريكية مع إيران.وأشارت الشبكة إلى أنيرون أن إنهاء المساعدة الأمنية لقوات البيشمركة من شأنه أن يقوض شريكاً قديماً في العراق، ويرسل رسالة مفادها أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة في دعم حلفائها في المنطقة.وفي هذا السياق، نقلت "بي بي سي" عن، قوله: "ستقطع العلاقات مع الأكراد الذين سفكوا الكثير من الدماء لمساعدة الأمريكيين على تحقيق أهدافهم في العراق والشرق الأوسط الأوسع"، مضيفاً: "سيكون هذا انتصاراً كبيراً لإيران والصين وروسيا إذا تُرك الأكراد مكشوفين إلى هذا الحد".

وأوضحت "بي بي سي" أن ترامب تعهد، في ولايته الثانية، بتقليص تورط بلاده في مناطق مثل الشرق الأوسط، لكنّه شنّ الحرب على إيران، التي مضى على اندلاعها ستة أشهر، دون أن تلوح في الأفق نهاية لها.



وبيّنت الشبكة أنه من المقرر أن تنتهي مذكرة التفاهم بين البنتاغون وحكومة في 30 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي تسحب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى آخر قواتها المتبقية من العراق.



وأشارت "بي بي سي" إلى أنه بانسحاب القوات، تنتهي رسمياً الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم "داعش"، التي قاتلت فيها قوات البيشمركة إلى جانب قوات التحالف لإنهاء سيطرة التنظيم على أجزاء من العراق وسوريا، ومن المقرر إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة المتبقية في البلاد، الواقعة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الشهر المقبل، بمجرد انسحاب قوات التحالف.



وأضافت الشبكة أن قوات البيشمركة، التي يبلغ قوامها نحو 180 ألف جندي في كردستان العراق، تلقت 61 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني) في السنة المالية 2026 لشراء الأسلحة والتدريب العسكري والرواتب، من خلال برنامج البنتاغون لمكافحة تنظيم "داعش"، وقد اقترح البنتاغون خفض جميع المساعدات الأمنية للجماعة في موازنة السنة المالية 2027، بحجة أن تنظيم داعش قد هُزم، وبالتالي يجب الآن إعادة تخصيص الأموال، لكن خطة الإنفاق معلقة وسط معركة ميزانية أوسع في الكونغرس.



وذكرت "بي بي سي" أن الطلب أثار مخاوف في كردستان العراق، وكان المسؤولون يأملون في أن تجدد الولايات المتحدة التمويل من خلال تمديد الاتفاقية الحالية، وقد تزايدت المخاوف مع تصعيد إيران هجماتها على إقليم كردستان العراق، بحسب بحث أجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو مركز أبحاث في العاصمة ، واستناداً إلى أحدث البيانات المتاحة، حيث نفّذت إيران والجماعات المدعومة منها 158 هجوماً صاروخياً أو بطائرات مسيرة داخل كردستان العراق بحلول أواخر مايو/أيار.



وأفادت "بي بي سي" بأنه على الرغم من تصاعد الهجمات، أفاد مسؤولون في الأمريكية خلال محادثات جرت مؤخراً مع قادة عراقيين وأكراد، بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تمديد مذكرة التفاهم، وذلك وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على المناقشات.



ولفتت الشبكة إلى أن البنتاغون كان قد وقّع مذكرة التفاهم الأولية لتقديم المساعدة العسكرية لقوات البيشمركة عام 2016، وجددها عام 2022.



ونقلت "بي بي سي" أن القرار النهائي بشأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان لا يزال قيد المراجعة، وفقاً لمصدر مطلع على مخططات البنتاغون، حيث أفادت المصادر بأن الولايات المتحدة تدرس سبل الحفاظ على قدر من الدعم أمني في كل من العراق وكردستان العراق بعد انسحاب القوات.



وأشارت الشبكة إلى أن كلّاً من حكومة إقليم كردستان ووزارة الخارجية الأمريكية امتنعتا عن التعليق، ورداً على أسئلة حول المساعدة الأمنية المقدمة لقوات البيشمركة، أشار متحدث باسم البنتاغون إلى بيان صادر عن الوزارة يلخص اجتماع بيت هيغسيث مع العراقي في يوليو/تموز.



ونقلت "بي بي سي" نص البيان الذي جاء فيه: "لقد حققت الولايات المتحدة والعراق وشركاء التحالف نجاحاً هائلاً في هزيمة (داعش)، والآن ستقود قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة وقوات الأمن الأخرى في إقليم كردستان العراق، الحرب ضد الإرهابيين في العراق".



وذكرت الشبكة أن انتهاء المساعدات الأمنية المقدمة لقوات البيشمركة يأتي بعد أقل من عام على افتتاح الولايات المتحدة أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل، وفي حفل افتتاح المجمع الذي بلغت تكلفته 800 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت عن مايكل ريغاس، المسؤول الكبير في ، قوله إن القنصلية "دليل على قيمة العلاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق".



وأوضحت "بي بي سي" أن المناقشات الأخيرة بشأن الأمن الكردي كانت جزءاً من حوارات أوسع بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن الانسحاب المرتقب للقوات، والذي حُدد بموجب اتفاقية عام 2024 بين واشنطن وبغداد لسحب القوات الأمريكية المتبقية في العراق من الحملة ضد تنظيم "داعش"، حيث كانت القوات القتالية الأمريكية قد غادرت العراق عام 2011، لكنها عادت بعد أن أدى الفراغ الأمني إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.

ونقلت "بي بي سي" عن جيمس جيفري، الذي قاد ضد تنظيم "داعش"، في ولاية ترامب الأولى، قولَه إن الولايات المتحدة يمكنها تجنب تكرار الخطأ ذاته من خلال الاستمرار في دعم قوات البيشمركة، حيث قال السفير الأمريكي السابق لدى العراق وتركيا في عهد إدارة أوباما: "إنه مال أُنفِق بشكل جيد، كما اكتشفنا، عندما توغل تنظيم داعش في شمال العراق".



وأضافت الشبكة أن إدارة ترامب لم تُعلن عن عدد القوات الأمريكية التي أُرسلت لمحاربة تنظيم "داعش" قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي لا تزال موجودة في العراق، فيما يعتقد الخبراء أن العدد أقل من ألف جندي، بعدما بلغ 170 ألف جندي في ذروة حرب العراق.



وأفادت "بي بي سي" نقلاً عن أربعة مصادر بأن الاجتماعات الأخيرة بشأن الأمن العراقي شملت ووزارتي الدفاع والخارجية، وتولى توم باراك دور المتحدث الأمريكي الرئيسي بشأن العراق، وهو حليف مقرب من ترامب وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص إلى العراق وسوريا.



وذكرت الشبكة أن الإدارة الأمريكية أعلنت انفتاحها على اتفاقية أمنية ثنائية مع العراق، وناقش البلدان اتفاقية دفاعية محتملة في الاجتماعات الأخيرة، لكن لم تتضح بعد كيفية هيكلة الاتفاقية ودور إقليم كردستان العراق فيها.



وأشارت إلى أن الزيدي أشاد بانسحاب القوات خلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي، حيث التقى بترامب في البيت الأبيض، بالإضافة إلى هيغسيث وأعضاء في الكونغرس، ونقلت عن مكتب الزيدي قوله في بيان صدر في ذلك الوقت: "سيمثل الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بداية يوم جديد في مسار الدولة العراقية، حيث سيكون العراق خالياً من أي وجود عسكري أجنبي".



ونقلت الشبكة عن محللين قولهم إن الانسحاب سيقلل من انكشاف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، التي كانت هدفاً لإيران خلال الحرب، حيث شنت هجمات على قواعد أمريكية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك قاعدة أربيل.



واختتمت "بي بي سي" تقريرها بالإشارة إلى أن هذا سيضاعف الخطر الذي تواجهه قوات البيشمركة الأمنية وبقية المنطقة التي تساعد في حمايتها، أكثر من ذي قبل، بحسب جيسون كامبل، المسؤول الدفاعي الأمريكي السابق والخبير في معهد الشرق الأوسط، الذي قال: "لقد كانت قوات البيشمركة خط المواجهة في الحرب الأمريكية والدولية ضد داعش. وإذا مضت الولايات المتحدة قدماً في هذا الأمر، فربما سيجعل ذلك الأكراد أكثر الأهداف المحتملة عرضة لهجمات إيران".