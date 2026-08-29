"الأخبار" اللبنانية: طهران تدفع نحو صيغة تحافظ على سلاح الفصائل تحت مظلة رسمية

– أمن



كشفت صحيفة "الأخبار" ، في تقرير لها، نقلاً عن قيادي في "الإطار التنسيقي"، أن الإيراني، قاليباف، الذي زار قبل أيام، أُوكلت إليه من جانب قيادة بلاده مهمة التعامل مع ملف سلاح فصائل المقاومة العراقية ومناقشته مع الأطراف المعنية.





وأشارت الصحيفة إلى تقارير تحدثت عن طرح متداول يقضي بإبقاء السلاح لدى الفصائل أو إيداعه لدى هيئة " " بدلاً من تسليمه إلى الحكومة، مؤكدة على لسان القيادي في "الإطار" أن طهران تدعم التهدئة ولا تريد الوصول إلى مواجهة أو صدام داخل الصفوف الأمنية والعسكرية العراقية.



ولفت التقرير إلى أن هذه الحركة الإيرانية تأتي في وقت تضيق فيه المساحة الزمنية أمام حكومة ، التي جعلت من "حصر السلاح" - تحت ضغط أمريكي كبير - أحد عناوين برنامجها، مع اقتراب الموعد المُعلن لانتهاء مهمة " " في والمحدد في 30 أيلول/سبتمبر المقبل.



ونقلت الصحيفة أن ، ، ناقش بعد عودته من زيارة إلى طهران مع القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، جوشوا هاريس، ما وُصفت بـ "الإجراءات القضائية" المتعلقة بالجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح بعد انقضاء تلك المهلة.



وفي سياق المواقف، نقلت "الأخبار" عن النائب عبد الحمزة قوله إن "مسألة حصر السلاح قد تكون بعيدة المنال"، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية لم تنتج أثراً ملموساً وأن الحكومة لا تزال تراوح مكانها. وذكرت الصحيفة أن هذه المهمة ترتكز على منع تحول مشروع "حصر السلاح بيد الدولة" إلى مواجهة داخلية قد تهدد تماسك المعسكر السياسي والأمني المحالف لإيران. وبحسب المصدر ذاته، فإن قاليباف دفع، خلال لقاءاته الأخيرة في ، باتجاه بلورة صيغة لا تقوم على تسليم الفصائل لسلاحها، بل تهدف إلى الحفاظ على بنيتها ودورها مع وضع ترسانتها تحت مظلة رسمية.وأشارت الصحيفة إلى تقارير تحدثت عن طرح متداول يقضي بإبقاء السلاح لدى الفصائل أو إيداعه لدى هيئة " " بدلاً من تسليمه إلى الحكومة، مؤكدة على لسان القيادي في "الإطار" أن طهران تدعم التهدئة ولا تريد الوصول إلى مواجهة أو صدام داخل الصفوف الأمنية والعسكرية العراقية.ولفت التقرير إلى أن هذه الحركة الإيرانية تأتي في وقت تضيق فيه المساحة الزمنية أمام حكومة ، التي جعلت من "حصر السلاح" - تحت ضغط أمريكي كبير - أحد عناوين برنامجها، مع اقتراب الموعد المُعلن لانتهاء مهمة " " في والمحدد في 30 أيلول/سبتمبر المقبل.ونقلت الصحيفة أن ، ، ناقش بعد عودته من زيارة إلى طهران مع القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، جوشوا هاريس، ما وُصفت بـ "الإجراءات القضائية" المتعلقة بالجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح بعد انقضاء تلك المهلة.وفي سياق المواقف، نقلت "الأخبار" عن النائب عبد الحمزة قوله إن "مسألة حصر السلاح قد تكون بعيدة المنال"، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية لم تنتج أثراً ملموساً وأن الحكومة لا تزال تراوح مكانها.

كما نقلت عن الباحث السياسي علي الزرفي أن ملف السلاح "شائك جداً وفيه تدخلات كبيرة"، لافتاً إلى أن دعوة المرجعية الدينية لحصر السلاح لم تقابل بمشروع واقعي إلا بعد تصاعد الضغوط الأمريكية، وأن فصائل عدة ما زالت متحفظة ولم تبدِ استعداداً فعلياً للتسليم.



وأوضحت الصحيفة أن صعوبة مهمة الحكومية تزداد مع استمرار شكوك الفصائل في الانسحاب الأمريكي، إذ تؤكد قياداتها في أحاديث متكررة أن سلاحها "خط أحمر" وتستند إلى تجارب سابقة لرفض التخلي عنه خشية عودة القوات الأمريكية تحت عناوين جديدة.



وفي المقابل، أورد التقرير تصريحاً للقيادي في "الإطار التنسيقي" للصحيفة، أكد فيه أن "الجميع يدعم رئيس الوزراء في حصر السلاح بيد الدولة"، وأن الحوارات مستمرة للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وتأخذ بالاعتبار خصوصية الفصائل.



واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى استمرار في الضغط لتحقيق نتائج "ملموسة" لا تقتصر على إعادة تسمية السلاح أو نقله من جهة إلى أخرى، مما يزيد من صعوبة موقف الحكومة التي بدأت تُظهر ميلاً إلى الصيغة الإيرانية الهادفة لمنع وقوع انفجار داخلي.