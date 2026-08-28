مدير مكتب القائد العام يعزّي ذوي شهيدي أحداث الدورة ويكشف عن توجيهات مشددة

وذكر بيان لمدير للقوات المسلحة، ان "الشمري، زار اليوم الجمعة، برفقة عدد من القادة الأمنيين، مجلسَي العزاء المقامَيْن على روحَي الشهيدين البطلين العميد طلاع (مدير قسم شرطة الأمانة في جانب الكرخ)، والمنتسب خالد عباس لفتة، اللذَيْن استشهدا في أثناء أدائهما الواجب الوطني والمهني في تطبيق القانون وفرض النظام جنوبي العاصمة ".ونقل الفريق أول الركن الشمري خلال زيارته تعازي ومواساة القائد العام للقوات المسلحة رئيس إلى أسرتي الشهيدين وذويهما ومحبيهما، مشيداً بالبطولات والتضحيات الجسام التي قدمها الشهيدان في سبيل حماية ملاكات الدولة وتنفيذ التكليفات الرسمية لفرض هيبة القانون.وأكد أن "هذه الاعتداءات الآثمة لن تزيد والمؤسسات الخدمية إلا عزيمة وإصراراً على ملاحقة العابثين بأمن الوطن، مشيراً إلى صدور توجيهات مشددة للضرب بيد من حديد على كل من يستهدف ملاكات الدولة".من جانبهما، أعربت أسرتا الشهيدين البطلين عن امتنانهما وتقديرهما لهذه الزيارة وللاهتمام الذي تبديه للقوات المسلحة، مؤكدتَيْن اعتزازهما بما قدمه ابناهما من تضحية واستبسال في سبيل وأمنه.