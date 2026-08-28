"العربي الجديد" تكشف كواليس المباحثات الأمنية المغلقة بين العراق والسعودية

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع إجراء وفد عراقي مماثل زيارة إلى العاصمة خلال الشهر ذاته.ووفقاً لبيانات رسمية عراقية، ركزت المباحثات على ضبط الحدود وتكثيف تبادل المعلومات، حيث أوضح بيان صادر عن خلية أن الوفد السعودي التقى مدير الفريق أول الركن ، ورئيس العراقي حميد الشطري، إلى جانب وكلاء ومديري والاستخبارية، لبحث تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي.ووصف مسؤول أمني رفيع في المباحثات بأنها "ناجحة"، مؤكداً أنها أسست لقنوات اتصال مباشر للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات ضمن لجنة مشتركة دائمة بين البلدين، ومبيناً أن أحرز تقدماً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة في تأمين الحدود وإبعاد مصادر القلق الأمني السعودي على طول الشريط الحدودي، بناءً على توجيهات العراقي لوزارتي الدفاع والداخلية.وكان رئيس الاستخبارات العامة ، خالد بن علي الحميدان، قد أجرى في السابع من الشهر الحالي سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين في بغداد، عقب توتر بين البلدين إثر تنفيذ غارات سعودية أمريكية على مواقع للفصائل المسلحة الموالية لإيران رداً على استهداف منشآت طاقة سعودية من الأراضي العراقية.وأعقب ذلك زيارة لوفد عسكري وأمني عراقي للرياض في 13 من الشهر ذاته ترأسه الشمري، وضم مساعد وكالة الاستخبارات الفريق فلاح شغاتي، ورئيس المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند ، ورئيس الفريق الركن زيد حوشي.من جانبه، اعتبر الخبير الأمني أحمد الحمداني أن الزيارات المتكررة تعكس "تعاوناً لا بد منه" نظراً للحدود الشاسعة التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر وأغلبها صحراوية مفتوحة. وأشار إلى أن اللقاء الثالث بين البلدين في بغداد، والذي أعقب ضربات أمريكية سعودية في 29 يوليو/تموز أسفرت عن أكثر من 50 شهيداً وجريحاً من الفصائل المسلحة، يؤكد التوجّه إلى الابتعاد عن خيار القوة والتزام التنسيق المباشر كخيار وحيد، مشدداً في الوقت ذاته على أن نجاح الجهود الحكومية العراقية يظل رهناً بالتزام الفصائل بعدم مهاجمة دول الجوار مستقبلاً.وفي السياق ذاته، أكد عضو والدفاع البرلمانية، ياسر وتوت، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة وعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً لاستهداف أي دولة، مع التمسك بحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار الاعتداءات. ودعا وتوت إلى الانتقال لآليات عمل تنسيقية واضحة للتعامل مع أي معلومات تخص تهديدات أو عمليات إطلاق من داخل العراق، مستنكراً تحويل البلاد إلى ساحة للصراع أو منصة للردود العسكرية.وشدد على أن "العراق لا يريد أن يكون ساحة للصراع أو منصة لانطلاق الهجمات ضد دول المنطقة، كما أنه يرفض أن تتحوّل أراضيه إلى ساحة للردود العسكرية من أي طرف، ولذلك فإنّ الحوار الأمني المباشر والتنسيق بين المؤسسات المختصة هو الطريق الأفضل لمنع تكرار هذه التطوّرات"، ولا يزال موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى "غير محدد"، بعدما كان من المفترض أن تجري نهاية الشهر الماضي.يُذكر أن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي علي إلى الرياض لا يزال غير محدد، بعد أن كانت مقررة في 30 يوليو الماضي وتأجلت إثر التصعيد الأخير المتمثل بالغارات الجوية لسلاحي الجو السعودي والأمريكي على مواقع الفصائل في ثماني محافظات جنوب ووسط وشمالي العراق، والتي أعلنت السعودية أنها جاءت رداً على هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشآت نفطية في ومنطقة الرياض.