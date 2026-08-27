القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الاستخبارية المستمرة التي تبذلها مفارز المديرية في مختلف قواطع العمليات، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، واستناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت أقسام الاستخبارات والأمن في فرقتي المشاة السابعة والعاشرة، وبالتعاون مع ذات العلاقة، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وترويج في ، وذلك بعمليتين منفصلتين".وأضافت، انه "تم ضُبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمواد الممنوعة، فيما تبين أنهم مطلوبون وفق أحكام المادة (28) من قانون والمؤثرات العقلية"، مشيرة الى ان " جرى تسليم المتهمين والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".