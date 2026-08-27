اعتقال أحد منفذي جريمة الاعتداء على القوات الأمنية في الدورة

وذكرت مصادر للسومرية نيوز، ان "العملية الاعتقال ضمن الإجراءات الأمنية والتحقيقية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في الحادث، الذي أسفر عن استشهاد ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة ، وإصابة أربعة منتسبين آخرين".وتواصل الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المتهم للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية بقية المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.