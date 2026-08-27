تفاصيل جديدة عن جريمة تجاوزات الدورة وتعطيل قرارات الإزالة من قبل نائب

وذكرت المصادر للسومرية نيوز، انه "جرى بيع أجزاء من هذه الأراضي إلى أهالي اللطيفية الراغبين بالسكن في أطراف العاصمة، من قبل نائب سابق بالتعاون مع شقيقه، فيما حالت، وفق المعطيات ذاتها، تدخلات النائب السابق وشقيقه إلى جانب عدد من النواب دون تنفيذ قرارات الإزالة في وقت سابق".وتأتي هذه التطورات في أعقاب الحادثة التي شهدتها منطقة الدورة أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة وإصابة أربعة آخرين.