الداخلية تُعلن انخفاض الجريمة وتفكيك مصنع لتزوير العملة

وقال المتحدث باسم ، ، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وحضره مراسل نيوز، إن "الوزارة سجلت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة المنظمة"، لافتاً إلى تنفيذ ضربات أمنية موجعة ضد شبكات الترويج وضبط 12 كيلوغراماً من المواد المخدرة، فضلاً عن إلقاء القبض على العديد من المطلوبين.وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن قوات الحدود تواصل فرض سياج أمني محكم وتأمين الحدود العراقية بالكامل عبر منظومة الكاميرات الحرارية والجدار الخرساني (الكونكريتي)، مؤكداً نجاح المفارز الأمنية في كشف وضبط مصنع متكامل لتزوير العملة وإلقاء القبض على القائمين عليه.