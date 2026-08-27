الحشد الشعبي يجدد الولاء للقائد العام ويعلن استمرار إجراءات فك الارتباط

وقال ، مهند العقابي، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وحضره مراسل نيوز، إن "الحشد الشعبي كان الجهة الأولى بين مؤسسات الدولة التي أعلنت عن يوم السيادة وخروج قوات "، داعياً إلى الاحتفال بالانسحاب المرتقب في 30 المقبل باعتباره "منجزاً كبيراً" للحكومة العراقية.وأوضح العقابي أن قطعات الحشد تواصل أداء واجباتها على أتم وجه في مختلف القطعات الميدانية، مشيراً إلى تنفيذ أنشطة أمنية شملت باديتي والنجف وتفكيك مخلفات ومضافات لتنظيم " " في جبال ، لافتاً إلى أن فصائل المقاومة كان لها دور وثقل كبيران في المؤسسات الأمنية.وحول ملف الهيكلة والعمل التنظيمي، كشف العقابي أن إجراءات فك الارتباط ما تزال جارية ومستمرة، لا سيما مع حركة الحق وسرايا السلام.