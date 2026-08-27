الداخلية تنعى استشهاد ضابط برتبة عميد ومنتسب وإصابة 4 آخرين أثناء إزالة التجاوزات في الدورة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "استشهاد رجال وهم يؤدون واجبهم الوطني ويعملون على تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام يمثل أسمى صور التضحية والفداء في سبيل الوطن والمواطن".وتابعت انه "بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهيدين وزملائهم، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل"، مشيرة الى "تشكيل فريق عمل أمني واستخباري عاجل لمتابعة ملابسات الحادث، والعمل بكل قوة للوصول إلى الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".