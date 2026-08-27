الأمن الوطني يعلن إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل بغداد.. حصيلة أمنية

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، الحاكم، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وحضره مراسل نيوز، إن الجهد الفني والسيبراني نجح في تحييد 754 هجمة سيبرانية ومعالجة 2740 حساباً مهدداً للسلم المجتمعي، فضلاً عن ضبط 14 مليون دولار و12 مليار دينار وإيداعها لدى .وأضاف الحاكم أن الجهاز أطاح بـ 40 متهماً ينتمون لإحدى واجهات المحظور، ونفذ عمليات استباقية فكك خلالها تشكيلين خططا لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية ورصد مواقع حساسة، كما تم إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيرة داخل وضبط 25 هيكل طائرة مسيرة.وعلى صعيد مكافحة الفساد والتزوير، كشف الحاكم عن تفكيك شبكة للتلاعب بملف الأراضي في والقبض على 61 متهماً، مع كشف أكثر من 90 إضبارة ومعاملة مزورة وهدر يقارب ملياري دينار، إلى جانب اعتقال 13 متهماً بحوزتهم أكثر من ألف بطاقة إلكترونية، وضبط 45 عجلة في كانت تُستخدم لفتح الطرق وتسهيل عمليات التهريب.