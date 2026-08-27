الإعلام الأمني: لن نسمح بعودة خطاب الكراهية وإجراءات "صارمة" تنتظر المتورطين

وقال معن، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، إن الاتفاق ينص على تنظيم هذا المؤتمر الأسبوعي الدوري لاطلاع المواطنين ووسائل الإعلام على كل ملف جديد والدواعي والأحداث الأمنية التي تدور في البلاد، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة ومدروسة لتنظيم ملف السلاح والحوار المستمر مع الفصائل.وحول ملف الشائعات والخطاب الطائفي، حذر رئيس خلية من تصاعد المحاولات المغرضة لإثارة القلق والسلم ، مؤكداً أن هناك عمليات رصد ومتابعة مستمرة تنفذها الأجهزة الاستخبارية والرقابية لكافة الحسابات والمنصات.وشدد معن على أن السلطات الأمنية "لن تسمح مطلقاً بعودة الكراهية"، وأن إجراءات قانونية وأمنية صارمة ستتخذ بحق المتورطين والمحرضين وملاحقتهم قضائياً وفق القوانين النافذة لحماية استقرار المجتمع.