النعمان يكشف عن تسارع في انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

وقال ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، إن القوات المسلحة العراقية أثبتت قدرة فائقة وجاهزية عالية في حماية وصون سيادة البلاد، مشيراً إلى أن تحديد موعد إنهاء المهام جاء بتنسيق عالٍ عبر لجنة أمنية فنية متخصصة عكفت على تقييم الميدان وجهوزية القطعات الأمنية.وأوضح الناطق باسم القائد العام أن هناك تسارعاً ملموساً في عملية انسحاب قوات ، لافتاً إلى أن اكتمال السيادة الوطنية سيتوج بإنهاء هذا التواجد والانتقال نحو مرحلة جديدة ترتكز على بناء علاقات ثنائية مستدامة مع دول التحالف.وفي سياق آخر، شدد النعمان على حرص الدولة الكامل على حصر السلاح بيدها، مبنياً أن "السلاح الذي صان الأرض وحررها سينطوي تحت المظلة للدولة"، مؤكداً وجود خطط مكثفة تطبق حالياً لتنفيذ توجيهات عبر التنسيق العالي بين الوزارات والجهد الاستخباري.وأضاف أن خطة "الأمن المناطقي" تعمل على تعزيز أداء القوات وتكاملها لإنهاء مظاهر السلاح غير المنضبط في الشارع، كاشفاً عن تشكيل لجنة متخصصة وإجراء حوارات مفتوحة لتنظيم السلاح بشكل يحافظ عليه باعتباره مطلباً سيادياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن لن تسمح بإعادة الخطاب الطائفي أو بث الشائعات المغرضة التي تستهدف استقرار البلاد.واضاف النعمان، إن رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، أولى اهتماماً بالغاً بملف تسليح وتطوير الدفاع الجوي لحماية الأجواء والسيادة الوطنية، مشيراً إلى أنه استمع إلى خطة بهذا الشأن وأوعز بتأسيس تمويل لتسريع شراء المنظومات، مؤكداً أن الساحة العراقية ستشهد وصول أولى منظومات الدفاع الجوي الحديثة قريباً.وتابع أن قطعات والأجهزة الأمنية تستند إلى خطط ميدانية واستخبارية مرسومة وتنفذ مهامها اليومية بكفاءة عالية.