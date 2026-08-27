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النعمان يكشف عن تسارع في انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق
أمن
2026-08-27 | 04:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
106 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،
صباح النعمان
، اليوم الخميس، أن مهمة
التحالف الدولي
في
العراق
ستنتهي رسمياً في الموعد المحدد لها في 30
أيلول/سبتمبر
المقبل، مشدداً على الالتزام الصارم بجدول الانسحاب بالتوازي مع حرص الدولة على تنظيم السلاح.
وقال
النعمان
، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل
وكالة السومرية
نيوز، إن القوات المسلحة العراقية أثبتت قدرة فائقة وجاهزية عالية في حماية
الأمن الوطني
وصون سيادة البلاد، مشيراً إلى أن تحديد موعد إنهاء المهام جاء بتنسيق عالٍ عبر لجنة أمنية فنية متخصصة عكفت على تقييم الميدان وجهوزية القطعات الأمنية.
وأوضح الناطق باسم القائد العام أن هناك تسارعاً ملموساً في عملية انسحاب قوات
التحالف الدولي
، لافتاً إلى أن اكتمال السيادة الوطنية سيتوج بإنهاء هذا التواجد والانتقال نحو مرحلة جديدة ترتكز على بناء علاقات ثنائية مستدامة مع دول التحالف.
وفي سياق آخر، شدد النعمان على حرص الدولة الكامل على حصر السلاح بيدها، مبنياً أن "السلاح الذي صان الأرض وحررها سينطوي تحت المظلة
الشرعية
للدولة"، مؤكداً وجود خطط مكثفة تطبق حالياً لتنفيذ توجيهات
رئيس الوزراء
عبر التنسيق العالي بين الوزارات والجهد الاستخباري.
وأضاف أن خطة "الأمن المناطقي" تعمل على تعزيز أداء القوات وتكاملها لإنهاء مظاهر السلاح غير المنضبط في الشارع، كاشفاً عن تشكيل لجنة متخصصة وإجراء حوارات مفتوحة لتنظيم السلاح بشكل يحافظ عليه باعتباره مطلباً سيادياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن
الأجهزة الأمنية
لن تسمح بإعادة الخطاب الطائفي أو بث الشائعات المغرضة التي تستهدف استقرار البلاد.
واضاف النعمان، إن رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة، أولى اهتماماً بالغاً بملف تسليح وتطوير الدفاع الجوي لحماية الأجواء والسيادة الوطنية، مشيراً إلى أنه استمع إلى خطة
وزارة الدفاع
بهذا الشأن وأوعز بتأسيس
صندوق
تمويل لتسريع شراء المنظومات، مؤكداً أن الساحة العراقية ستشهد وصول أولى منظومات الدفاع الجوي الحديثة قريباً.
وتابع أن قطعات
جهاز مكافحة الإرهاب
والأجهزة الأمنية تستند إلى خطط ميدانية واستخبارية مرسومة وتنفذ مهامها اليومية بكفاءة عالية.
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