"الأخبار" تكشف كواليس الحراك الإيراني وضمانات منع الصدام في بغداد

وأوضحت الصحيفة أن الزيارات المتتالية لمسؤولين إيرانيين إلى ، بدءاً من قائد " " قاآني، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وصولاً إلى وفود أخرى التقت قيادات سياسية وأمنية، تعكس تكثيف الاتصالات حول ملف السلاح.وفي أحدث حلقات هذا الحراك، التقى الأمين العام لـ" للأمن القومي الإيراني" محسن رضائي، رئيس " " في في طهران، حيث شدد رضائي على أن دول المنطقة هي من تقرر مستقبلها وأنه لا مكان للولايات المتحدة فيها، مؤكداً رغبة بلاده في عراق مستقل وقوي ومطالباً بحسم وضع الجماعات المناهضة لإيران على الحدود المشتركة.ونقلت الصحيفة عنأن زيارة زيدان إلى طهران لم تخلُ من مناقشات حول ملف السلاح، وهو ما عززه لقاؤه عقب عودته بالقائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس، حيث بحث الجانبان الإجراءات القضائية بعد انتهاء مهام التحالف في 30 أيلول، لا سيما ما يتعلق بالجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح خلافاً للدستور والقانون، وآليات إنفاذ سيادة القانون.وأضاف التقرير، نقلاً عن، أن إيران، رغم دعمها لبقاء العراق قوياً ومستقلاً، تخشى من أن يؤدي تفكيك منظومة الفصائل بصورة سريعة إلى فراغ في الساحة العراقية يمكن أن تستفيد منه على غرار ما تعتبر طهران أنه حصل في سوريا.ومضىموضحاً أن قادة عراقيين، بينهم وهادي وعمار وشخصيات أخرى، يعملون على تثبيت تفاهم يمنع انتقال الخلاف من طاولة الحوار إلى المواجهة، مؤكداً تلقي قيادات الفصائل تعهدات بأن عملية حصر السلاح لن تتحول إلى صدام، وأن أمام عناصرها وقياداتها خيارات تراوح بين الاندماج في التشكيلات العسكرية الرسمية أو الانتقال إلى العمل السياسي بما يمنع تعرضها لملاحقات أو مضايقات مستقبلية.في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن "كتائب " و"حركة النجباء" لا تزالان متمسكتين بشروطهما لتسليم السلاح، وسط استمرار المنصات المحسوبة على المقاومة بنشر رسائل تؤكد رفض التسليم.وفي هذا الإطار، شددعلى أن حصر السلاح يجب أن يشمل جميع القوى والفصائل المسلحة من شمال العراق إلى جنوبه، معتبراً أن السلاح المستهدف هو سلاح المقاومة في العراق ولبنان واليمن وإيران، ومفتقداً ازدواجية المعايير الأمريكية، داعياً الحكومة للابتعاد عن تحديد سقف زمني لحصر السلاح والبحث عن معالجات دقيقة.وأشارت الصحيفة إلى أنوختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى محاولات "الإطار التنسيقي" منع تحول الخلاف إلى انقسام داخلي، حاملاً تحذير زعيم "ائتلاف دولة القانون" من أن أي صدام داخلي سيكون خسارة للعراق كله.في حين رأىأن الخلافات داخل "التنسيقي" تضعف قدرته على إدارة الملف وتمنح القوى الخارجية مساحة أوسع للتأثير، منتقداً تحركات رئيس الوزراء علي الزيدي وموجهاً تقييماً مفاده أن بعض خطواته الخارجية قد تزيد من ارتباط القرار العراقي بالمظلة الأمريكية.