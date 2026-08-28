وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز قسم شؤون السيطرات (سيطرة العقيد سلام شنون) اشتبهت بأحد الأشخاص من سكنة ، وعثرت بعد تفتيش عجلته أصولياً على مواد وأعمال سحر وشعوذة مخبأة بعناية داخل "قمارة" المركبة، حيث تم ضبط المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.وأضاف البيان أن مفارز سيطرة "الرائد " ألقت القبض على شخص يقود دراجة نارية من دون أوراق ثبوتية وتم تسليمه لمركز الشرطة المختص، فيما ضبطت سيطرة "الشهيد المقدم فراس طه " عجلة عليها إشارة حجز تنفيذي صادرة عن مرور ، مؤكدة استمرار سيطراتها في فرض إجراءات أمنية مشددة تعزيزاً للاستقرار.