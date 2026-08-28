أوامر قبض قضائية بحق متورطين.. تفاصيل جديدة عن حادثة الدورة

وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات في ، اللواء ، إن " بذلت جهداً كبيراً أسفر عن اعتقال أربعة أشخاص، فيما يجري التحقيق معهم وملاحقة الآخرين"، مبيناً أن "مذكرات قبض قضائية صدرت بحق عدد من المتهمين"، بحسب .وأضاف أن "هناك توجيهاً من رئيس ، علي فالح ، بمتابعة الجناة وإحالتهم إلى القضاء"، مشيراً إلى أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية تتابع الملف، وتعمل على إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى العدالة".وأكد ميري أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من خرق القانون في تلك المناطق، سواء من ساهم في عمليات البيع العشوائي أو التجاوزات وغيرها"، موضحاً أن "التحقيقات مفتوحة في هذا الإطار، وهناك جهد لأمانة أيضاً لمتابعة الملف، ومن يثبت تورطه بأي شيء سيتم إلقاء القبض عليه".وبشأن السلاح المستخدم في الحادثة، أوضح أن "الأسلحة الثقيلة لم تُستخدم إطلاقاً في المنطقة، وإنما استخدمت أسلحة خفيفة"، مؤكداً أن "التعامل بالسلاح خارج عن القانون، وهناك إجراءات تتخذها وزارة الداخلية بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عنها حال استكمالها".وأشار إلى أن "أي مكان يشهد عمليات تجاوز ستُتخذ فيه الإجراءات اللازمة من قبل أمانة بغداد ووزارة الداخلية".