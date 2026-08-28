الأمن الوطني يُفكك أكبر شبكة تزوير لعقارات المثنى ويُطيح بـ 61 متهماً

وذكرت والإعلام في الجهاز، في بيان لها اليوم 28 آب 2026، أن العملية نفذتها مفارز في بعد جهد استخباري وميداني مكثف وبإشراف مباشر من القضاء المختص، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 61 متهماً، بين موظفين حكوميين ومحامين وأصحاب مكاتب لبيع وشراء العقارات.وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت عن ضبط أكثر من 90 معاملة ومحضراً مزوراً لقطع الأراضي، إلى جانب رصد مخالفات وتجاوزات أدت إلى هدر في المال العام يُقدّر بنحو ملياري دينار عراقي.