بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف

وقال شرطة ، العقيد مفيد الطاهر، لـ ، إن أحد الأشخاص استنجد بالرقم 911 بعد تأخر وصول "الخطبة والمشاية" من ، لافتاً إلى أن الاستجابة تمت وإيصالهم إلى داخل النجف.وأضاف الطاهر، أن عناصر الشرطة شاركوا مع الزائرين في مراسم الخطبة.