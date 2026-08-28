البصرة.. إصابة منتسب في شرطة النجدة بإطلاق نار عرضي أثناء الواجب

وقال مصدر أمني لـ ، إن "العيار الناري أصاب المنتسب في منطقة الرأس، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة"، مبيناً أنه جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضاف أن حالة المصاب وُصفت بالحرجة، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.