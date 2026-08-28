شرطة بغداد تنفي وقوع إطلاق نار استهدف القوات الأمنية في الغزالية

ودعت القيادة، في بيان، "المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول الأخبار غير الموثوقة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذرةً من الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين".وأكدت "استمرارها في متابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الأخبار الكاذبة وفق القانون".