الداخلية تصدر تنويهاً للمتقدمين لدورة كلية الشرطة (73)

ودعت المديرية، في بيان، المتقدمين المعنيين إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والضوابط التالية عند المراجعة:*الحضور في تمام الساعة (7:00) صباحاً إلى مقر في (منطقة الشعيبة).*جلب الأصلية حصراً للمتقدم + (4) نسخ ملونة.*جلب وثيقة دراسية مع (بار كود) أو تأييد مصدق بالدرجات (أصلي) + (4) نسخ ملونة.*جلب صور شخصية عدد (20) صورة، على أن تكون بالزي الرسمي (قاط أسود، قميص أبيض، وربطة عنق سوداء).*جلب البطاقة الوطنية وبطاقة السكن للوالدين (الأب والأم) أو شهادة الوفاة الأصلية في حال وفاة أحدهما (أصلي) + (2) نسخة ملونة.*جلب ما يؤيد المشمولين من ذوي الشهداء والسجناء من الدرجة الأولى فقط، وأبناء الضباط (المستمرين والمتقاعدين)، والمنتسبين المستمرين بالخدمة، والأقليات.*جلب بطاقة "ماستر " تحتوي على مبلغ يزيد عن (31,000) دينار.*الحضور لشخص المتقدم حصراً.*الاحتفاظ بالرسالة النصية الموجهة للتبليغ بالحضور.وأضاف البيان أنه يستوجب الحضور بالزي الرسمي الكامل (قاط أسود، قميص أبيض، ربطة عنق سوداء، وحذاء خفيف أسود)، مع الالتزام بالحلاقة الرسمية لشعر الرأس وحلاقة .