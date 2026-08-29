ضابط بالبيشمركة: الخزانة الأمريكية قررت وقف المعونات المالية لهذه الأسباب

ونقلت قناة "الميادين" عن المصدر العسكري قوله إن صرفت ما قيمته 61 مليون دولار من المعونات المالية المخصصة للبيشمركة خلال العام الحالي، مستدركاً بأن القرار الأمريكي الأخير بقطع الدعم يعود إلى عدم استجابة للمطالب المتعلقة بدمج القوات التابعة لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تحت مظلة .وأوضح العقيد أن الدعم المالي والعسكري الأمريكي الممتد بموجب اتفاقية عام 2014 كان يغطي مجالات التسليح والتدريب ودفع الرواتب، لافتاً إلى أن اشتراط واشنطن لتوحيد صفوف القوات الكردية كان بنداً رئيسياً للاستمرار في تقديم هذه المساعدات، فضلاً عن كون التمويل مشروطاً بعدم التدخل وبعودة البيشمركة إلى مواقعها بعد الانتهاء من الحرب على تنظيم " ".