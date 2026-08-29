وسائل إعلام عربية تزعم: فصائل عراقية تخطط لاستهداف السعودية

وذكرت القناة، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى مخطط تُعدّه فصائل عراقية لاستهداف خلال الساعات المقبلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.ولم يصدر، لغاية الآن، أي بيان أو توضيح رسمي من الفصائل أو حول ما أوردته القناة.يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم ، اللواء الركن ، كان قد صرّح في 27 تموز/يوليو الماضي، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، مدعياً أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات مقربة من ، ومؤكداً حق المملكة بالدفاع عن نفسها والرد في الوقت والمكان المناسبين.وفي 28 تموز/يوليو، أعلن مجدداً اعتراض وتدمير عدد آخر من المسيّرات التي استهدفت المنشآت النفطية في ، مكرراً الاتهامات ذاتها ومؤكداً احتفاظ بحق الرد.