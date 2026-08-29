الاعلام الامني: القبض على قاتل العميد والمنتسب في حادثة الدورة

وقال رئيس الخلية في بيان ورد لـ ، ان "ابطال خلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على قاتل العميد والمنتسب في حادثة الدورة جنوبي ".واضاف ان "ذلك جاء بعد جهدٍ فني وميداني".