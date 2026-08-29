تقارير عربية: فصائل عراقية تقترح "تجميد" السلاح لمدة عامين.. وهذا رد الحكومة

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن ثلاثة مصادر سياسية، بينها عضو في ، أن المقترح الذي طرحته فصائل بينها "كتائب " اشترط مغادرة القوات الأمريكية بالكامل وضمان عدم استهداف قادتها قبل مناقشة ملف السلاح.وفي المقابل، تواصل فصائل رئيسية - منها "النجباء" و"كتائب " و"الأوفياء" - رفض تسليم ترسانتها، معلنة شروطاً تتضمن انسحاب القوات الأمريكية والتركية، وحل قوات البيشمركة، وطرد الشركات الأمريكية.وأشارت المصادر إلى طرح قيادات سياسية في "الإطار التنسيقي" فكرة "تنظيم السلاح" بدلاً من تسليمه، وهي فكرة وجدتها الحكومة غير مقنعة للجانب الأمريكي ودول الجوار التي ترى في أسلحة الفصائل النوعية - كالصواريخ ذات المدى المتجاوز لـ 100 كيلومتر والطائرات المسيرة - تهديداً أمنياً، فيما يرى مستشار حكومي سابق أن تعتبر إجراءات الحكومة "ضعيفة" في التعامل مع الملف.وأوضحت المصادر أن التواصل الحكومي مع هذه الفصائل يجري عبر قيادات سياسية وأمنية، من بينهم وقاسم وفالح الفياض، دون تسجيل أي لقاء مباشر بين علي فالح وممثلي تلك الفصائل حتى الآن.ورغم تسلّم السلطات كميات محدودة من الأسلحة ضمن مبادرات رمزية لفصائل مثل " الحق" و"جماعة الإمام علي"، أكد مسؤول سابق أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات عن حجم أو نوعية الترسانة التي تمتلكها الفصائل الرئيسية. وأشار إلى وجود توافق سياسي على تجنب التصادم العسكري المباشر أو اقتحام معسكرات تلك الفصائل التي يضم جناحها المسلح نحو 30 ألف مقاتل يتلقون مرتباتهم عبر .وكان رئيس الوزراء قد أكد عدم وجود نية للتصادم العسكري، متحدثاً عن "حوار بنّاء" لحصر السلاح، مشيراً إلى أن بعض الفصائل سلمت سلاحها والتحقت بالحشد الشعبي.وفي التداعيات السياسية، حذر الباحث من أن طرح أفكار مثل "تنظيم" أو "تجميد" السلاح لن يكون مقنعاً لواشنطن أو دول الجوار، لافتاً إلى أن إخفاق الحكومة في إحداث تقدم ملموس قد يعرض البلاد لإجراءات وعقوبات اقتصادية أمريكية، في وقت تعاني فيه البلاد أساساً من تراجع إيرادات النفط لأكثر من 80% واضطراب الملاحة في المنطقة بفعل إغلاق .