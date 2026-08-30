تكليف الحسني مديراً لشرطة الطاقة والعامري معاوناً لوكيل الأمن الاتحادي



وذكرت مصادر للسومرية نيوز، انه "تأتي هذه التكليفات ضمن التغييرات الإدارية في عدد من المناصب الأمنية، على أن يباشر المكلفان مهامهما وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة".