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مدير شؤون عشائر العراق: العشائر أول من سلم السلاح وداعمون لحصره بيد الدولة
أمن
2026-08-29 | 10:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
أكد مدير شؤون عشائر
العراق
، اللواء سلمان عبدالله سلمان
الحسناوي
، دعم العشائر لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن السلاح المنفلت يتسبب بمشكلات داخل
الشارع العراقي
.
وقال
الحسناوي
خلال مؤتمر عشائري لدعم حصر السلاح، أقيم في مضيف
البو
حداري بالكوفة، إن "العشائر كانت أول من بادر إلى تسليم السلاح على منصة أور"، مؤكداً دعمها للحكومة والجيش.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيم عملية تسليم السلاح وحصره، في ظل ما يسببه السلاح المنفلت من مشكلات وتداعيات على الأمن والاستقرار في
الشارع العراقي
.
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