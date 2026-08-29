مدير شؤون عشائر العراق: العشائر أول من سلم السلاح وداعمون لحصره بيد الدولة

وقال خلال مؤتمر عشائري لدعم حصر السلاح، أقيم في مضيف حداري بالكوفة، إن "العشائر كانت أول من بادر إلى تسليم السلاح على منصة أور"، مؤكداً دعمها للحكومة والجيش.وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيم عملية تسليم السلاح وحصره، في ظل ما يسببه السلاح المنفلت من مشكلات وتداعيات على الأمن والاستقرار في .