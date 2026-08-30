مصدر: تكليف جمال الأسدي مستشاراً قانونياً لوزارة الداخلية

وأفاد مصدر مطلع لـ" "، بأن رئيس أصدر أمراً ديوانياً بتسمية الدكتور محسن مستشاراً قانونياً لوزارة الداخلية، بالدرجة الوظيفية الخاصة (العليا/ أ).وأوضح المصدر أن القرار يأتي في إطار تعزيز الجانب القانوني والاستشاري في الوزارة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لتطوير ودعم العمل المؤسسي.