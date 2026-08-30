انتحار فتاة بأسلوب الشنق داخل منزلها في منطقة الشعلة بغداد

وأوضح المصدر لـ" "، أن الفتاة أنهت حياتها بواسطة "أنبوب ماء" معلق بشباك الدار، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابساته ومعرفة الدوافع والأسباب.وشهدت السنوات الأخيرة بروز التفكير في الانتحار بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب، وباتت عبارة "أريد الانتحار حتى أرتاح" تتردد على لسان المزيد من الأشخاص، وبعضهم يطلقونها بلا شعور، لكن ذلك مؤشر إضافي على خطر كبير يهدد المجتمع.