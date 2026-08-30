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انتحار فتاة بأسلوب الشنق داخل منزلها في منطقة الشعلة بغداد
أمن
2026-08-30 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
65 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً إثر حادثة انتحار بأسلوب الشنق داخل منزلها ضمن منطقة
الخطيب
في
مدينة الشعلة
بالعاصمة
بغداد
.
وأوضح المصدر لـ"
السومرية نيوز
"، أن الفتاة أنهت حياتها بواسطة "أنبوب ماء" معلق بشباك الدار، مشيراً إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابساته ومعرفة الدوافع والأسباب.
وشهدت السنوات الأخيرة بروز التفكير في الانتحار بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب، وباتت عبارة "أريد الانتحار حتى أرتاح" تتردد على لسان المزيد من الأشخاص، وبعضهم يطلقونها بلا شعور، لكن ذلك مؤشر إضافي على خطر كبير يهدد المجتمع.
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