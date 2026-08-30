منع البناء من دون إجازة رسمية أصولية.. تفاصيل اجتماع حكومي في بغداد

وذكرت خلية في بيان، أن المجتمعين ناقشوا آلية العمل الأمني والخدمي، وتوزيع المهام والمسؤوليات لمنع تجريف الأراضي وتقطيعها، فضلاً عن تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.واستمع الشمري إلى مداخلات الحاضرين حول التحديات الميدانية التي تواجه الكوادر البلدية والأمنية في رصد التجاوزات، وسبل تعزيز التنسيق الاستخباري للحد من تقطيع الأراضي الزراعية، إلى جانب استعراض الخطط التنفيذية لإزالة المخالفات وتأمين الحماية اللازمة للفرق الرقابية أثناء تنفيذ واجباتها.وأكد ضرورة إيقاف التجاوزات ومنع استمرارها، موجهاً بتشكيل لجنة عليا، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل منطقة تتولى متابعة حالات التجاوز ورصدها ميدانياً.كما أصدر المجتمعون توجيهات مشددة بمنع أي بناء من دون الحصول على إجازة رسمية أصولية، على أن تتولى لجنة خاصة برئاسة والجهات ذات العلاقة تنفيذ تلك التوجيهات والتوصيات، وفقاً للبيان.