قوة امنية تحبط تهريب كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في إطار جهودها المستمرة لملاحقة شبكات التهريب والحد من الأنشطة المخالفة للقانون، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز والأمن في فرقة المشاة الأولى، من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة".وأضافت ان "العملية جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة، حيث تم ضبط المواد المهربة التي كانت في طريقها من إحدى المحافظات باتجاه ، لغرض ترويجها بصورة غير قانونية"، مشيرة الى انه "جرى ضبط المواد وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".