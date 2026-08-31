شرطة النجف تلقي القبض على متهم بالقتل في الكوفة

وذكر بيان للقيادة، انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وامر من قائد شرطة المحافظة اللواء ذياب الفتلاوي، وباشراف مدير شرطة قضاء الكوفة تمكنت مفارز قسم نجدة قضاء الكوفة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 406 قتل من قانون العقوبات العراقي ".وبحسب البيان، "القي القبض بعد جمع المعلومات والتحري والمتابعة حيث جرى تسليم المتهم إلى محافظة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".