معدلات الجريمة في العراق تتراجع وتصل لأدنى مستوى منذ 2003

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، اللواء ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "دور الوزارة الأساسي والرئيسي يتمثل في اتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع الجرائم، إذ تسعى بالدرجة الأولى إلى الحد منها وصولاً إلى معدلات طبيعية لا تعكر صفو الرأي العام ولا تشل حركة الحياة اليومية، مشيراً إلى أنه "ونتيجة هذا العمل انخفض معدل الجريمة في لأدنى مستوياته في الوقت الحالي منذ العام 2003".وأضاف اللواء ميري، أن "العراق وبغداد يشهدان استقراراً أمنياً كبيراً يمكن المواطن من التنقل بحرية وأمان تام من والبصرة إلى "، موضحاً أن "المسؤولية الأساسية لوزارة الداخلية تتركز في تأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين على امتداد الوطن، بدءاً من الخط الصفري على الحدود وصولاً إلى مراكز الشرطة في عموم المدن".