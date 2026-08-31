الحشد الشعبي يوضح حقيقة إخلاء مقراته في الانبار

وأكد مصلح في بيان، ورد لـ ، أن "قطعات قيادة عمليات قاطع للحشد تواصل أداء مهامها الأمنية والواجبات المناطة بها بصورة طبيعية، وبأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، مشدداً على أن جميع المقرات والقطعات تمارس مهامها وفق الخطط الأمنية المعتمدة".وأشار إلى أن "القطعات الأمنية تواصل انتشارها وتنفيذ مهامها ضمن مناطق المسؤولية، مؤكداً أن الوضع الأمني تحت السيطرة، داعياً إلى عدم تداول الأخبار غير الدقيقة أو الصادرة عن مصادر غير رسمية، واعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات المخولة حصراً".وشدد مصلح على أن "قيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد تتابع التطورات الأمنية بصورة مستمرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بما يضمن أمن واستقرار المحافظة وحماية المواطنين والممتلكات".